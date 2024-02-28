Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Агафья Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Моисеев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ипат Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Моисеев

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Моисеев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пимен Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Моисеев

Смерть
1787
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