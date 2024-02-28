Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Агафья Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Моисеев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ипат Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Моисеев
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Моисеев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пимен Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Моисеев
Смерть
1787