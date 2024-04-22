Митрофан Моисеев
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Агафья Митрофанова
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ипат Митрофанов
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна Митрофанова
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пимен Митрофанов
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Смерть
Неизвестно