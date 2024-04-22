Митрофан Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофан Моисеев

Митрофан Моисеев

Место рождения

Парфиевская

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Агафья Митрофанова

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ипат Митрофанов

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна Митрофанова

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пимен Митрофанов

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close