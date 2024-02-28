Агафья Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Митрофан Моисеев

Мать: Татьяна Федорова

Смерть
Неизвестно
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