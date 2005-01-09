Гербольдт (Галанова) Марианна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гербольдт (Галанова) Марианна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1929

Дата смерти

09.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1929

Отец: Галанов Александр Васильевич

Мать: Галанова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
25.11.1951

Дочь: Данилова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Гербольдт Павел Валентинович

Рождение ребёнка
05.05.1959

Сын: Гербольдт Федор Павлович

Отец ребёнка: Гербольдт Павел Валентинович

Рождение ребёнка
05.05.1959

Сын: Гербольдт Николай Павлович

Отец ребёнка: Гербольдт Павел Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гербольдт Павел Валентинович

Смерть
09.01.2005
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