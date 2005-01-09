Гербольдт (Галанова) Марианна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1929
Дата смерти09.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1929
Рождение ребёнка
25.11.1951
Дочь: Данилова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Гербольдт Павел Валентинович
Рождение ребёнка
05.05.1959
Отец ребёнка: Гербольдт Павел Валентинович
Рождение ребёнка
05.05.1959
Сын: Гербольдт Николай Павлович
Отец ребёнка: Гербольдт Павел Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2005