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Галанов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Галанов Василий Петрович

Мать: Галанова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галанова (Баранова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
22.11.1929

Дочь: Гербольдт (Галанова) Марианна Александровна

Мать ребёнка: Галанова (Баранова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
24.02.1935

Сын: Галанов Вадим Александрович

Мать ребёнка: Галанова (Баранова) Татьяна Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
02.03.1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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