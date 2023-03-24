Галанов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти02.03.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1929
Рождение ребёнка
24.02.1935
Сын: Галанов Вадим Александрович
Мать ребёнка: Галанова (Баранова) Татьяна Александровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
02.03.1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург