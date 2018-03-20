Гербольдт Павел Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1925
Дата смерти20.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1951
Дочь: Данилова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Гербольдт Марианна Александровна
Рождение ребёнка
05.05.1959
Мать ребёнка: Гербольдт Марианна Александровна
Рождение ребёнка
05.05.1959
Сын: Гербольдт Николай Павлович
Мать ребёнка: Гербольдт Марианна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2018