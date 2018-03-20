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Гербольдт Павел Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1925

Дата смерти

20.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1951

Дочь: Данилова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Гербольдт Марианна Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1959

Сын: Гербольдт Федор Павлович

Мать ребёнка: Гербольдт Марианна Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1959

Сын: Гербольдт Николай Павлович

Мать ребёнка: Гербольдт Марианна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гербольдт Марианна Александровна

Смерть
20.03.2018
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