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Плотников Тимофей Павлович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Плотников Павел Маковеевич

Мать: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Плотников Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.06.1807

Дочь: Плотникова Февронья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Плотников Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плотников Луппа Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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