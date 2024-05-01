Плотников Тимофей Павлович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1807
Сын: Плотников Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1807
Дочь: Плотникова Февронья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Плотников Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плотников Луппа Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно