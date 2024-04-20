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Плотников Павел Маковеевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Плотников Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Плотникова Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Плотникова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Плотникова Степанида Павловна

Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Плотникова Елена Павловна

Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Плотникова Агафья Павловна

Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Плотникова Ксения Павловна

Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Плотников Иван Павлович

Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1838
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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