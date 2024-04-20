Плотников Павел Маковеевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Плотников Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Плотникова Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Плотникова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Плотникова Степанида Павловна
Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Плотникова Елена Павловна
Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Плотникова Агафья Павловна
Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Плотникова Ксения Павловна
Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Плотникова (Полянская) Акилина Ильинична
Смерть
После 1838