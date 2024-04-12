Пироженко / Пирожков / Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения16.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1897
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1897г.лист-65,зап.-179,ГАВО,Ф - И331-9-9
Крещение
17.11.1897
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Павел Федорович Пирожков и Анастасия Гавриловна Белоусова
Военная служба
15.07.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 761-й пехотный Режицкий полк Место рождения. Губерния Воронежская губ. Место рождения. Уезд Острогожский уезд Место рождения. Волость Белогорская вол. Причина в... Показать все
Смерть
Неизвестно