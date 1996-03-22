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Костенко Иван Ильич

Место рождения

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка

Дата рождения

20.05.1925

Дата смерти

22.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925

Отец: Костенко Илья

Мать: Костенко (Самоделкова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Мария Николаевна

Призыв на военную службу
19.02.1942
Боровским РВК Кустанайской области республики Казахстан. Старшина. Доброволец.
Демобилизация
25.07.1944
Судьба: Не годен Госпиталь: ЭГ 3922 Ранение в ноги
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
06.06.1945
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
08.06.1967
Орден Отечественной войны I степени
Награда
06.04.1985
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
22.03.1996
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

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