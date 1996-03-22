Костенко Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1918
Дочь: Костенко Анна Ильинична
Мать ребёнка: Костенко Анастасия
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
15.05.1920
Мать ребёнка: Костенко Анастасия
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
10.07.1923
Сын: Костенко Петр Ильич
Мать ребёнка: Костенко Анастасия
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
До войны закончил 7 классов.
Рождение ребёнка
20.05.1925
Сын: Костенко Иван Ильич
Мать ребёнка: Костенко Анастасия
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
09.11.1926
Мать ребёнка: Костенко Анастасия
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
16.11.1928
Мать ребёнка: Костенко Анастасия
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костенко Анастасия
Смерть
1932