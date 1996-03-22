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Костенко Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1918

Дочь: Костенко Анна Ильинична

Мать ребёнка: Костенко Анастасия

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
15.05.1920

Сын: Костенко Николай Ильич

Мать ребёнка: Костенко Анастасия

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
10.07.1923

Сын: Костенко Петр Ильич

Мать ребёнка: Костенко Анастасия

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
До войны закончил 7 классов.
Рождение ребёнка
20.05.1925

Сын: Костенко Иван Ильич

Мать ребёнка: Костенко Анастасия

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
09.11.1926

Сын: Костенко Леонид Ильич

Мать ребёнка: Костенко Анастасия

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
16.11.1928

Сын: Костенко Михаил Ильич

Мать ребёнка: Костенко Анастасия

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Анастасия

Смерть
1932
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