Костенко (Самоделкова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти07.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1918
Дочь: Костенко Анна Ильинична
Отец ребёнка: Костенко Илья
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
15.05.1920
Отец ребёнка: Костенко Илья
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
10.07.1923
Сын: Костенко Петр Ильич
Отец ребёнка: Костенко Илья
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
До войны закончил 7 классов.
Рождение ребёнка
20.05.1925
Сын: Костенко Иван Ильич
Отец ребёнка: Костенко Илья
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
09.11.1926
Отец ребёнка: Костенко Илья
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
16.11.1928
Отец ребёнка: Костенко Илья
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костенко Илья
Смерть
07.04.1975
Копейск, Копейский, Челябинская область