Костенко (Самоделкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко (Самоделкова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

07.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1918

Дочь: Костенко Анна Ильинична

Отец ребёнка: Костенко Илья

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
15.05.1920

Сын: Костенко Николай Ильич

Отец ребёнка: Костенко Илья

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
10.07.1923

Сын: Костенко Петр Ильич

Отец ребёнка: Костенко Илья

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
До войны закончил 7 классов.
Рождение ребёнка
20.05.1925

Сын: Костенко Иван Ильич

Отец ребёнка: Костенко Илья

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
09.11.1926

Сын: Костенко Леонид Ильич

Отец ребёнка: Костенко Илья

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Рождение ребёнка
16.11.1928

Сын: Костенко Михаил Ильич

Отец ребёнка: Костенко Илья

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Илья

Смерть
07.04.1975
Копейск, Копейский, Челябинская область
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