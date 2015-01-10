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Бобоедов Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1971

Дата смерти

10.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1971

Отец: Бобоедов Сергей Матвеевич

Мать: Эльвира Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзюина Светлана

Рождение ребёнка
29.09.2000

Сын: Бобоедов Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Дзюина Светлана

Смерть
10.01.2015
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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