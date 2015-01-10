Бобоедов Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1971
Дата смерти10.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1971
Отец: Бобоедов Сергей Матвеевич
Мать: Эльвира Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дзюина Светлана
Рождение ребёнка
29.09.2000
Сын: Бобоедов Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Дзюина Светлана
Смерть
10.01.2015
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область