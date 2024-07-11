Эльвира Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эльвира Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.?

Сын: Бобоедов Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Бобоедов Сергей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобоедов Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
21.10.1971

Сын: Бобоедов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Бобоедов Сергей Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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