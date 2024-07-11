Эльвира Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.?
Сын: Бобоедов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Бобоедов Сергей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1971
Сын: Бобоедов Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Бобоедов Сергей Матвеевич
Смерть
Неизвестно