Первойкина Агриппина Яковлевна Малышева 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Первойкина Агриппина Яковлевна Малышева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1874, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Малышев Яков Иванович1848 г.р.
Мать
Малышева Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Супруги
Первойкин Николай Степанович26.07.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Малышев Яков Иванович

Мать: Малышева Первая Жена

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.11.1893

Муж: Первойкин Николай Степанович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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