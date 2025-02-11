Первойкина Агриппина Яковлевна Малышева
женский, родилась 1874, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМалышев Яков Иванович1848 г.р.
МатьМалышева Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Супруги
Первойкин Николай Степанович26.07.1874 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Малышев Яков Иванович
Мать: Малышева Первая Жена
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1893
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно