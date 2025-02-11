Первойкин Николай Степанович 26.07.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Первойкин Николай Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.07.1874, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Первойкин Степан Сергеевич1823 г.р.
Мать
Первойкина Агриппина Петровна1838 г.р.
Супруги
Первойкина Агриппина Яковлевна Малышева1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1874

Отец: Первойкин Степан Сергеевич

Мать: Первойкина Агриппина Петровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.11.1893

Жена: Первойкина Агриппина Яковлевна Малышева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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