Первойкин Николай Степанович
мужской, родился 26.07.1874, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПервойкин Степан Сергеевич1823 г.р.
МатьПервойкина Агриппина Петровна1838 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1874
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1893
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно