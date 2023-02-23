Первойкина Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первойкина Агриппина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

14.11.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.?.1865

Муж: Первойкин Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
03.07.1869

Дочь: Романова Марфа Первойкина

Отец ребёнка: Первойкин Степан Сергеевич

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Муругова Пелагея Первойкина

Отец ребёнка: Первойкин Степан Сергеевич

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1874

Сын: Первойкин Николай Степанович

Отец ребёнка: Первойкин Степан Сергеевич

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тихонович

Смерть
14.11.1895
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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