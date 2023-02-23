Первойкина Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти14.11.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.?.1865
Рождение ребёнка
03.07.1869
Дочь: Романова Марфа Первойкина
Отец ребёнка: Первойкин Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Муругова Пелагея Первойкина
Отец ребёнка: Первойкин Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
26.07.1874
Сын: Первойкин Николай Степанович
Отец ребёнка: Первойкин Степан Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тихонович
Смерть
14.11.1895