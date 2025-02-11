Малышева Первая Жена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Малышева Первая Жена

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Малышев Яков Иванович1848 г.р.
Дети
Первойкина Агриппина Яковлевна Малышева1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Первойкина Агриппина Яковлевна Малышева

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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