Малышева Первая Жена
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Малышев Яков Иванович1848 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Первойкина Агриппина Яковлевна Малышева
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванович
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область