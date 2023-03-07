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Малышев Яков Иванович

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Первойкина Агриппина Малышева

Мать ребёнка: Малышева первая жена

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Малышев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Малышева Ксения Ефимовна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Малышева Ксения Ефимовна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева первая жена

Смерть
Неизвестно
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