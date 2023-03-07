Малышев Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Первойкина Агриппина Малышева
Мать ребёнка: Малышева первая жена
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Малышева Ксения Ефимовна
Бракосочетание
06.02.1900
Жена: Малышева Ксения Ефимовна
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева первая жена
Смерть
Неизвестно