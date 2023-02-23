Малышева Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева Ксения Ефимовна

Малышева Ксения Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1873

Сын: Лысов Климентий Ильич

Отец ребёнка: Лысов Илья Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1880

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Лысов Илья Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1881

Дочь: Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Лысов Илья Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Малышев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Малышев Яков Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Илья Миронович

Смерть
Неизвестно
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close