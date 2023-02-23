Малышева Ксения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1873
Отец ребёнка: Лысов Илья Миронович
Рождение ребёнка
05.08.1880
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Лысов Илья Миронович
Рождение ребёнка
07.11.1881
Дочь: Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Лысов Илья Миронович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванович
Бракосочетание
06.02.1900
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысов Илья Миронович
Смерть
Неизвестно