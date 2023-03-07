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Лысов Илья Миронович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

18.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Лысов Мирон Трофимович

Мать: Миронова Наталья Федоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1873

Сын: Лысов Климентий Ильич

Мать ребёнка: Малышева Ксения Ефимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1880

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Малышева Ксения Ефимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1881

Дочь: Матрена Ильинична

Мать ребёнка: Малышева Ксения Ефимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Ксения Ефимовна

Смерть
18.03.1899
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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