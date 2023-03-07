Лысов Илья Миронович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти18.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Лысов Мирон Трофимович
Рождение ребёнка
17.11.1873
Мать ребёнка: Малышева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
05.08.1880
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Малышева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
07.11.1881
Дочь: Матрена Ильинична
Мать ребёнка: Малышева Ксения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Ксения Ефимовна
Смерть
18.03.1899