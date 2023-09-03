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Синегуб Николай Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Синегуб Назарий Семёнович

Мать: Синегуб Наталья Ивановна

Бракосочетание
05.11.1794 ст.

Жена: Синегуб Евгения Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1795 ст.

Дочь: Синегуб Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Синегуб Евгения Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1798 ст.

Сын: Синегуб Иван Николаевич

Мать ребёнка: Синегуб Евгения Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1813 ст.

Дочь: Синегуб Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Синегуб Евгения Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1818
Криски, Чернігівська область
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