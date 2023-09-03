Синегуб Николай Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1818
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
05.11.1794 ст.
Жена: Синегуб Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
22.12.1795 ст.
Дочь: Синегуб Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Синегуб Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
30.01.1798 ст.
Мать ребёнка: Синегуб Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
06.03.1813 ст.
Дочь: Синегуб Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Синегуб Евгения Ефимовна
Смерть
1818