Синегуб (Кузменко) Евгения Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти11.08.1813 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
05.11.1794 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1795 ст.
Дочь: Синегуб Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Синегуб Николай Назарович
Рождение ребёнка
30.01.1798 ст.
Отец ребёнка: Синегуб Николай Назарович
Рождение ребёнка
06.03.1813 ст.
Дочь: Синегуб Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Синегуб Николай Назарович
Смерть
11.08.1813 ст.