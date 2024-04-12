Синегуб (Кузменко) Евгения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синегуб (Кузменко) Евгения Ефимовна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1770

Дата смерти

11.08.1813 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кузменко Ефим Григорьевич

Мать: Кузменко Матрёна Климентьевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1794 ст.

Муж: Синегуб Николай Назарович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1795 ст.

Дочь: Синегуб Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Синегуб Николай Назарович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1798 ст.

Сын: Синегуб Иван Николаевич

Отец ребёнка: Синегуб Николай Назарович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1813 ст.

Дочь: Синегуб Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Синегуб Николай Назарович

Криски, Чернігівська область
Смерть
11.08.1813 ст.
Криски, Чернігівська область
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