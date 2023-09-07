Синегуб Назарий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синегуб Назарий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Синегуб Николай Назарович

Мать ребёнка: Синегуб Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1785 ст.

Дочь: Синегуб Параскева Назаровна

Мать ребёнка: Синегуб Наталья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синегуб Артемий Назарович

Мать ребёнка: Синегуб Наталья Ивановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синегуб Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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