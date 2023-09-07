Синегуб Назарий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Синегуб Николай Назарович
Мать ребёнка: Синегуб Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1785 ст.
Дочь: Синегуб Параскева Назаровна
Мать ребёнка: Синегуб Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синегуб Артемий Назарович
Мать ребёнка: Синегуб Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синегуб Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно