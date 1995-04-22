Василенко Григорий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Григорий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василенко Илья

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василенко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.04.1995
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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