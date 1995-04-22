Василенко Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.04.1995
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василенко Илья
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василенко Иван Григорьевич
Смерть
22.04.1995
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область