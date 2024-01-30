Жилкина (Кокорева) Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти17.12.1929
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1874
Дочь: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Жилкин Иван Федорович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Жилкина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Жилкин Иван Федорович
Смерть
17.12.1929