Жилкина (Кокорева) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкина (Кокорева) Ольга Дмитриевна

Место рождения

Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

17.12.1929

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
19.02.1874

Дочь: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жилкин Иван Федорович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Жилкина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Жилкин Иван Федорович

Смерть
17.12.1929

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