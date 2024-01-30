Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

19.02.1874

Дата смерти

01.02.1918

Пол

Женский

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1874

Отец: Жилкин Иван Федорович

Мать: Жилкина (Кокорева) Ольга Дмитриевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Анастасия Николевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
31.03.1894

Дочь: Сапожникова (Яковлева) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Смирнова (Яковлева) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Яковлева Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович

Смерть
01.02.1918

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