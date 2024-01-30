Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.02.1874
Дата смерти01.02.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Анастасия Николевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1894
Дочь: Сапожникова (Яковлева) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Смирнова (Яковлева) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Яковлева Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Герасимович
Смерть
01.02.1918