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Жилкин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Жилкин Федор Дмитриевич

Мать: Жилкина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилкина (Кокорева) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.02.1874

Дочь: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Жилкина (Кокорева) Ольга Дмитриевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Жилкина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Жилкина (Кокорева) Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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