Жилкин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Жилкин Федор Дмитриевич
Мать: Жилкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1874
Дочь: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Жилкина (Кокорева) Ольга Дмитриевна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Жилкина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Жилкина (Кокорева) Ольга Дмитриевна
Смерть
Неизвестно