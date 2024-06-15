Некрасова Праскева Андреева
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти30.10.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Тимофей
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Некрасова) Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей
Смерть
30.10.1813
Причина смерти: старость