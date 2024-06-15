Некрасова Праскева Андреева 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Праскева Андреева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

30.10.1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Тимофей

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Некрасов Василий Федоров

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Некрасова) Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.10.1813
Причина смерти: старость

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