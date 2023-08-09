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Некрасов Тимофей

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.02.1742

Дата смерти

08.08.1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1742

Отец: Некрасов Моисей Егоров

Мать: Некрасова Федосья Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Некрасов Василий Федоров

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Праскева Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.08.1787
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область