Некрасов Тимофей
Место рождения
Дата рождения21.02.1742
Дата смерти08.08.1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1742
Отец: Некрасов Моисей Егоров
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Андреева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1787