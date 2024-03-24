Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисицинский Пётр
Мать: Лисицинская Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокшаров Александр Александрович
Отец ребёнка: Кокшаров Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокшаров Василий Александрович
Отец ребёнка: Кокшаров Александр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верещагина-Кокшарова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Кокшаров Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина-Кокшарова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Кокшаров Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1924
Дочь: Шиловская (Кокшарова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Кокшаров Александр Филиппович
Рождение ребёнка
13.08.1933
Дочь: Клепикова-Кокшарова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Кокшаров Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно