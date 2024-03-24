Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисицинский Пётр

Мать: Лисицинская Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокшаров Александр Александрович

Отец ребёнка: Кокшаров Александр Филиппович

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокшаров Василий Александрович

Отец ребёнка: Кокшаров Александр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокшаров Александр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верещагина-Кокшарова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Кокшаров Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина-Кокшарова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Кокшаров Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокшаров Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1924

Дочь: Шиловская (Кокшарова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Кокшаров Александр Филиппович

Рождение ребёнка
13.08.1933

Дочь: Клепикова-Кокшарова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Кокшаров Григорий Николаевич

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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