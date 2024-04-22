Кокшаров Александр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокшаров Александр Филиппович

Кокшаров Александр Филиппович

avatar

Место рождения

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кокшаров Филипп Ф

Мать: Кокшарова Павла П

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1924

Дочь: Шиловская Анна Александровна

Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокшаров Александр Александрович

Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокшаров Василий Александрович

Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна

Смерть
1927
Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close