Кокшаров Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1927
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Кокшаров Филипп Ф
Мать: Кокшарова Павла П
Рождение ребёнка
18.09.1924
Дочь: Шиловская Анна Александровна
Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокшаров Александр Александрович
Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокшаров Василий Александрович
Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927