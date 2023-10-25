Кокшаров Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшаров Григорий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1933

Дочь: Клепикова-Кокшарова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верещагина-Кокшарова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина-Кокшарова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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