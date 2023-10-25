Кокшаров Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1933
Дочь: Клепикова-Кокшарова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна
Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верещагина-Кокшарова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина-Кокшарова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Кокшарова-Лисицинская Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно