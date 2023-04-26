Полынкин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолынкин Павел

Полынкин Павел

Место рождения

Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево

Дата рождения

12.07.1897

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897

Отец: Полынкин Иван Ермилович

Мать: ?

Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево
Рождение ребёнка
1918

Сын: Полынкин Иван

Мать ребёнка: Полынкина Прасковья

Рождение ребёнка
23.11.1932

Сын: Полынкин Михаил

Мать ребёнка: Полынкина Прасковья

Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полынкина Прасковья

Смерть
1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close