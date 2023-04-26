Полынкин Павел
Место рожденияТульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево
Дата рождения12.07.1897
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897
Отец: Полынкин Иван Ермилович
Мать: ?
Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево
Рождение ребёнка
1918
Сын: Полынкин Иван
Мать ребёнка: Полынкина Прасковья
Рождение ребёнка
23.11.1932
Сын: Полынкин Михаил
Мать ребёнка: Полынкина Прасковья
Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полынкина Прасковья
Смерть
1979