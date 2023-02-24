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Полынкин Иван
Полынкин Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Пол
Мужской
Отец
Полынкин Павел
1897 г.р.
Мать
Полынкина (Борзова) Прасковья
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Полынкин Павел
Мать:
Полынкина Прасковья
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