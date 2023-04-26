Полынкина (Борзова) Прасковья
Место рожденияХрущево, Тульская область, Россия
Дата рождения10.11.1901
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Хрущево, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1918
Сын: Полынкин Иван
Отец ребёнка: Полынкин Павел
Рождение ребёнка
23.11.1932
Сын: Полынкин Михаил
Отец ребёнка: Полынкин Павел
Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полынкин Павел
Смерть
1975