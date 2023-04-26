Полынкина (Борзова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынкина (Борзова) Прасковья

Место рождения

Хрущево, Тульская область, Россия

Дата рождения

10.11.1901

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Полынкин Иван

Отец ребёнка: Полынкин Павел

Рождение ребёнка
23.11.1932

Сын: Полынкин Михаил

Отец ребёнка: Полынкин Павел

Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полынкин Павел

Смерть
1975
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