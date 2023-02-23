Полынкин Иван Ермилович
Место рожденияПоселок Аполлоновка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Поселок Аполлоновка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
19.05.1893
Жена: Полынкина Дарья Реброва
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1897
Сын: Полынкин Павел
Мать ребёнка: ?
Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево
Смерть
Неизвестно