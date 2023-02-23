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Полынкин Иван Ермилович

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Место рождения

Поселок Аполлоновка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Поселок Аполлоновка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
19.05.1893

Жена: Полынкина Дарья Реброва

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1897

Сын: Полынкин Павел

Мать ребёнка: ?

Тульская обл., Ленинский р-н, с. Хрущево
Смерть
Неизвестно
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