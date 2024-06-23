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Плотников Евфим Самсонович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Плотников Самсон Дмитриевич

Мать: Плотникова (--) Матрена Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
10.11.1902

Жена: Плотникова (Ельчанинова) Гликерия Александровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
27.12.1903

Дочь: Плотникова Татьяна Евфимилиевна

Мать ребёнка: Плотникова (Ельчанинова) Гликерия Александровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
16.08.1905

Дочь: Плотников Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Плотникова (Ельчанинова) Гликерия Александровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
09.01.1908

Сын: Плотников Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Плотникова (Ельчанинова) Гликерия Александровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно

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