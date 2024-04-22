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Плотников Самсон Дмитриевич

Место рождения

Буховое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Плотников Дмитрий

Мать: не указана

Буховое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Плотников Петр Самсонович

Мать ребёнка: Плотникова Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Костикова Елена Самсоновна

Мать ребёнка: Плотникова Матрена Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.03.1895

Дочь: Плотникова Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Плотникова Матрена Степановна

запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
20.08.1897

Сын: Плотников Иван Самсонович

Мать ребёнка: Плотникова Матрена Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1901

Дочь: Плотникова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Плотникова Матрена Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Матрена Степановна

Смерть
Неизвестно
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