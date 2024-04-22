Плотников Самсон Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Плотников Дмитрий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Плотников Петр Самсонович
Мать ребёнка: Плотникова Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Костикова Елена Самсоновна
Мать ребёнка: Плотникова Матрена Степановна
Рождение ребёнка
04.03.1895
Дочь: Плотникова Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Плотникова Матрена Степановна
запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
20.08.1897
Сын: Плотников Иван Самсонович
Мать ребёнка: Плотникова Матрена Степановна
Рождение ребёнка
21.02.1901
Дочь: Плотникова Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Плотникова Матрена Степановна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно