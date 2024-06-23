Плотникова (Ельчанинова) Гликерия Александровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
10.11.1902
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
27.12.1903
Дочь: Плотникова Татьяна Евфимилиевна
Отец ребёнка: Плотников Евфим Самсонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
16.08.1905
Дочь: Плотников Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Плотников Евфим Самсонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
09.01.1908
Сын: Плотников Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Плотников Евфим Самсонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно