Щербакова (Анащенко) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Анащенко) Любовь Михайловна

Место рождения

Душатин, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

27.05.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Душатин, Суражский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
23.02.1948

Муж: Щербаков Леонид Маркович

Душатин, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.01.1960

Сын: Щербаков Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Щербаков Леонид Маркович

Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Развод
25.08.1970

Муж: Щербаков Леонид Маркович

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
27.05.1999
Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область

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