Щербакова (Анащенко) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти27.05.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1948
Рождение ребёнка
17.01.1960
Сын: Щербаков Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Щербаков Леонид Маркович
Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Развод
25.08.1970
Смерть
27.05.1999