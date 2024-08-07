Щербаков Леонид Маркович
Место рождения
Дата рождения18.06.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1948
Бракосочетание
23.02.1948
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1960
Сын: Щербаков Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Щербакова (Анащенко) Любовь Михайловна
Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Развод
25.08.1970
Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно