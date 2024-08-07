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Щербаков Леонид Маркович

Место рождения

Душатин, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

18.06.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Душатин, Суражский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
23.02.1948

Жена: Щербакова (Анащенко) Любовь Михайловна

Душатин, Суражский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
23.02.1948

Жена: не указана

Душатин, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
17.01.1960

Сын: Щербаков Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Щербакова (Анащенко) Любовь Михайловна

Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Развод
25.08.1970

Жена: Щербакова (Анащенко) Любовь Михайловна

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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