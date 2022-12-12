Душатин
Суражский муниципальный район, Брянская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3568Душатин, местечко вл.при безымянном озере.1025149551579Церковь православная 1. Завод свеклосахарный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1015. Душатин, местечко бывшее владельческое, дворов 188, жителей 1214, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, питейный дом, 3 лавки, 3 в Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
68474Душатинсело53°04'с.ш.32°16'в.д.N-36-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
15654448136с Душатинсело