Косенко (Хопта) Фидосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1911
Дата смерти30.10.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1911
Отец: Хопта Яков
Рождение ребёнка
23.10.1932
Дочь: Ляпина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Косенко Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенко Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1998
Тайгинское кладбище