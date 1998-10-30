Косенко (Хопта) Фидосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Хопта) Фидосия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1911

Дата смерти

30.10.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1911

Отец: Хопта Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1932

Дочь: Ляпина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Косенко Александр Андреевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенко Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Александр Андреевич

Смерть
30.10.1998
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Тайгинское кладбище
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