Ляпина (Косенко) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения23.10.1932
Дата смерти12.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1932
Рождение ребёнка
09.10.1956
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.03.2020
Похороны
Неизвестно
Тайгинское кладбище