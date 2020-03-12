Ляпина (Косенко) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина (Косенко) Лидия Александровна

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

23.10.1932

Дата смерти

12.03.2020

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1932

Отец: Косенко Александр Андреевич

Мать: Косенко Фидосия Яковлевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.10.1956

Сын: Ляпин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.03.2020
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Тайгинское кладбище
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