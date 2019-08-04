Ляпин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.10.1956
Дата смерти04.08.2019
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.08.2019