Ляпин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпин Сергей Михайлович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

09.10.1956

Дата смерти

04.08.2019

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ляпина Лидия Александровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
28.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
04.08.2019
Томск, город Томск, Томская область
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