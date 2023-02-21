Хопта Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хопта Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Попова Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.05.1911

Дочь: Косенко Фидосия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1920

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хопта Лев Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

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