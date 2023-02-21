Хопта Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Попова Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1911
Дочь: Косенко Фидосия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1920
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хопта Лев Яковлевич
Мать ребёнка: не указана