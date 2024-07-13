Трощий Александр Фёдорович 26.09.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трощий Александр Фёдорович

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

26.09.1935

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1935

Отец: Трощий Фёдор

Мать: Калюжная Елена Фёдорова

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
2019
Сумы, Сумська область

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