Трощий Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения26.09.1935
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1935
Отец: Трощий Фёдор
Мать: Калюжная Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
2019
Сумы, Сумська область