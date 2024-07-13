Трощий Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калюжная Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
26.09.1935
Сын: Трощий Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Калюжная Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Калюжная Елена Фёдорова
Смерть
1944