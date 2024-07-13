Трощий Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трощий Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калюжная Елена Фёдорова

Рождение ребёнка
26.09.1935

Сын: Трощий Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Калюжная Елена Фёдорова

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Трощий Олег Фёдорович

Мать ребёнка: Калюжная Елена Фёдорова

Харьков, Харківська область
Смерть
1944

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