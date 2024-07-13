Калюжная Елена Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Калюжный Фёдор Александрович
Мать: Калюжная Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трощий Фёдор
Рождение ребёнка
26.09.1935
Сын: Трощий Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Трощий Фёдор
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Трощий Фёдор
Смерть
1987
Сумы, Сумська область
Захоронение Лебедин