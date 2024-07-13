Калюжная Елена Фёдорова 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКалюжная Елена Фёдорова

Калюжная Елена Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Калюжный Фёдор Александрович

Мать: Калюжная Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трощий Фёдор

Рождение ребёнка
26.09.1935

Сын: Трощий Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Трощий Фёдор

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Трощий Олег Фёдорович

Отец ребёнка: Трощий Фёдор

Харьков, Харківська область
Смерть
1987
Сумы, Сумська область
Захоронение Лебедин

Мы используем куки для улучшения работы сайта.